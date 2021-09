Jorge Sampaio era um "homem muito emotivo" e "transparente"

Henrique Monteiro, jornalista e antigo diretor do Expresso, lamenta a morte "muito triste" de Jorge Sampaio e admite estar comovido.

O jornalista recorda Jorge Sampaio como um "homem muito emotivo, que chorava em público" e que falava "lindamente" inglês.

Na Edição da Manhã da SIC Notícias, lembra o antigo Presidente da República como humanista que surgiu na política através de um movimento estudantil.

Refere também a importância na questão de Timor e na dissolução do Parlamento.

"Não foi uma pessoa de golpes, foi sempre uma pessoa transparente", afirma.

MORREU JORGE SAMPAIO

O antigo Presidente da República morreu esta sexta-feira, a informação foi confirmada por fonte da família. Estava internado no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, desde o dia 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias. Jorge Sampaio tinha 81 anos.

Sampaio estava de férias com a família no Algarve quando teve de ser internado no Hospital de Portimão, tendo depois sido transferido para o Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, onde era acompanhado.

