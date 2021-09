Impacto ambiental do aeroporto do Montijo: "Decisão é inócua do ponto de vista do calendário" 

Questionado sobre a declaração de impacto ambiental do aeroporto do Montijo, o ministro do Ambiente remeteu para Pedro Nuno Santos, o ministro das Infraestruturas que tem a tutela.

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada indeferiu uma providência cautelar relativa à Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do aeroporto no Montijo, mas, segundo o advogado do processo, a sentença "arrasa por completo a opção da localização".

Em dezembro de 2019, o grupo de cidadãos Negociata -Ninguém Espera Grandes Oportunidades Com Investimentos Anti-Ambiente - interpôs uma providência cautelar para suspender a Avaliação de Impacte Ambiental relativa ao novo aeroporto do Montijo e requereu que não fosse emitida a Declaração de Impacto Ambiental (DIA).

A DIA foi emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) em janeiro e, o mesmo grupo, pediu que o procedimento cautelar fosse ampliado também à decisão da APA.

Agora, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada indeferiu a providência cautelar, mas, segundo o advogado do processo, Miguel Santos Pereira, a fundamentação da decisão "é uma verdadeira sentença de morte para a opção de localização".

A providência cautelar, explicou, foi indeferida porque não existe especial urgência nem danos para a população, uma vez que o processo está parado, tendo o Governo anunciado uma avaliação ambiental estratégica.

