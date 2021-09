João Rendeiro pode estar a dias de cumprir pena de prisão

João Rendeiro pode estar a dias de ser preso para cumprir a pena de cinco anos e oito meses de prisão a que foi condenado.

Esta quinta-feira transitou em julgado a decisão do Tribunal Constitucional que não admitiu os recursos do antigo presidente do BPP e de Paulo Guichard, que também foi administrador do banco e igualmente condenado a quatro anos e oito meses.

Guichard já apresentou um outro recurso para o Constitucional, que, no entanto, não deverá impedir a execução da pena.

O processo deve baixar esta sexta-feira ao Supremo, daí para a Relação e, por fim, para a primeira instância, que terá que emitir os mandados de condução à cadeia.

