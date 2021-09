João Rendeiro em paradeiro incerto, garante que não volta a Portugal

O antigo banqueiro, João Rendeiro está em parte incerta, fora da Europa e admite que não vai regressar a Portugal. No blogue pessoal, sob o título "Legítima defesa ante uma justiça injusta" João Rendeiro escreve que optar por não regressar foi uma decisão difícil, mas que foi tomada depois de uma profunda reflexão.

O ex-banqueiro diz que se sente injustiçado pela justiça do país e por isso garante que vai pedir que o processo seja avaliado pelas instâncias internacionais.

O antigo presidente do Banco Privado Português já tinha sido condenado em dois processos: a 10 e 5 anos de prisão efetiva, um dos quais já não é passível de recurso. E agora soma mais mais uma condenação.

Esta terça feira, João Rendeiro foi condenado a mais três anos e meio de prisão efetiva, num processo de crimes de burla qualificada. Sabe-se à partida que tardará até que seja apurado o cúmulo jurídico das penas.

Ausente do julgamento, estaria fora de Portugal, alegadamente no Reino Unido. De acordo com o texto publicado no blogue pessoal, terá comunicado a saída do país às autoridades judiciárias. Um texto em que procura defender a decisão de fugir e justificar a fuga como um ato de legítima defesa contra

uma "justiça injusta", como escreve. Diz também que não se sujeitará a tamanha violência, não sem resistir, e garante que vai lutar pela liberdade.

