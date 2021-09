João Rendeiro garante que não vai voltar a Portugal.

Num texto publicado esta terça-feira, afirma que no decurso dos processos em que foi acusado fez várias deslocações ao estrangeiro e regressou sempre ao país mas diz-se, injustiçado.

"No decurso dos processos em que fui acusado efetuei várias deslocações ao estrangeiro, tendo comunicado sempre o facto aos processos respetivos. De todas as vezes regressei a Portugal. Desta feita não tenciono regressar. É uma opção difícil, tomada após profunda reflexão", pode ler-se num texto publicado por João Rendeiro.

O ex-presidente do Banco Privado Português afirma que vai tentar que as instâncias internacionais avaliem o modo como tudo aconteceu em Portugal: "Sinto-me injustiçado pela justiça do meu país", diz.

"Neste contexto, a minha ausência é ato de legítima defesa contra uma justiça injusta. Assumo a responsabilidade no quadro dos atos bancários que pratiquei, mas não me sujeito, sem resistência, a esta violência"



João Rendeiro condenado a três anos e seis meses de prisão



João Rendeiro foi condenado a três anos e meio de cadeia num novo processo relacionado com o BPP. É o terceiro caso em que é condenado a prisão efetiva, num deles já sem hipótese de recurso.

Na origem deste julgamento está a queixa do embaixador jubilado Júlio Mascarenhas que, em 2008, investiu 250 mil euros em obrigações do BPP, poucos meses antes de ser público que a instituição liderada por João Rendeiro estava numa situação grave e ter pedido um aval do Estado de 750 milhões de euros.

Também neste processo estavam acusados os ex-administradores Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital (o único presente no tribunal). O primeiro foi condenado a três anos de prisão e o segundo a dois anos e seis meses de prisão.

O tribunal decidiu que os ex-gestores do BPP terão ainda de pagar 225 mil euros por danos patrimoniais e 10 mil euros por danos morais a Júlio Mascarenhas.

