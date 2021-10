Os três alunos que entraram na Universidade do Porto com 20 valores

A SIC foi conhecer três alunos que entraram na Universidade do Porto com média de 20 valores.

Chama-se David Ramos e é natural do Porto. Em seguida, Gonçalo Castro. Tem 18 anos. Por fim, mas não menos importante, Tiago Araújo. Estes três alunos entraram agora na Universidade do Porto. O que têm em comum é a excelência: todos ingressaram nos cursos que queriam com uma média de 20 valores.

Durante o secundário, as ideias foram mudando, mas o que todos mantiveram e nunca deixaram para trás foram as atividades extracurriculares, nomeadamente o desporto.

Dizem que para atingir o sucesso escolar é importante aproveitar o tempo de estudo a 100%, ter professores atentos e um bom ambiente familiar.

Quanto ao futuro, já têm algumas ideias, mas irão deixar que o tempo lhes dê certezas.

