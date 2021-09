Até 15 de outubro, altura em que já terá chegado ao Parlamento a proposta do Governo para o próximo Orçamento do Estado, uma caravana de funcionários judiciais vai percorrer o país para fazer a radiografia da Justiça. Na prática, a iniciativa do sindicato, visa identificar os problemas no edificado e dos recursos humanos.

Começaram esta quarta-feira e vão continuar por duas semanas. Seis viaturas vão percorrer o Algarve, Alentejo, Norte, Centro até chegarem a Lisboa, a 15 de outubro.

Por essa altura querem saber exatamente, tribunal a tribunal, quais são os principais problemas. A começar pelo mau estado dos edifícios.

Outra radiografia a fazer é o estado dos recursos humanos. A classe está envelhecida, com uma média de idades acima dos 55 anos, cada vez com mais baixas medicas prolongadas e pessoas deslocadas centenas de quilómetros.

