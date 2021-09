Partidos em consenso sobre fuga de João Rendeiro: "é uma pesada derrota para a Justiça"

O anúncio de João Rendeiro não pretender regressar a Portugal, foi um dos temas abordados no Parlamento. O PSD e os partidos de esquerda uniram-se nas críticas ao sistema judicial por permitir a fuga do ex-administrador do BPP. "Escândalo", "vexame" e uma "pesada derrota para a Justiça", foram alguns dos termos usados pelos partidos. Pedem também o apuramento de responsabilidades.

No plenário reinou o consenso no diagnóstico do que se passa nos tribunais. A fuga de João Rendeiro entrou no debate parlamentar e o PSD diz que este é um exemplo que justifica uma reforma da Justiça em Portugal – uma das bandeiras do partido.

CDS, PAN e Iniciativa Liberal optaram por ficar em silêncio neste debate. O Chega reagiu à polémica a partir da sede do partido.

