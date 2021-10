Franscisco Rodrigues dos Santos é recandidato à liderança do CDS. O anúncio foi feito esta sexta-feira, horas depois de Nuno Melo ter dado sinais de que vai avançar com uma candidatura.

Estas movimentações acontecem numa altura em que a bancada parlamentar e a direção do partido estão divididas.

Francisco Rodrigues dos Santos diz que não foi informado da saída da deputada Ana Rita Bessa e do convite feito a Sebastião Bugalho para entrar no Parlamento. O líder do CDS diz ter tido conhecimento "pela comunicação social".

As listas de candidatos ao Parlamento foram definidas em 2019, quando Assunção Cristas ainda era líder do CDS.

Telmo Correia emitiu uma nota a esclarecer "que o presidente do grupo parlamentar não faz convites", "apenas contacta os elementos seguintes da lista para saber se aceitam" e acrescenta que os "os dirigentes que aproveitaram o assunto para criticar a liderança parlamentar fizeram-no por desconhecer a lei".

VEJA TAMBÉM: