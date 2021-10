Portugal vai administrar cerca de 2,24 milhões de vacinas contra a gripe

Nos primeiros cinco dias, mais de 79 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe. Nesta fase, a prioridade da vacinação é para os idosos residentes em lares, profissionais do Serviço Nacional de Saúde e grávidas.

Outubro é, habitualmente, o mês de arranque da campanha da vacinação contra a gripe. Mas, este ano, o processo começou mais cedo devido à pandemia de covid-19.

A campanha vai estender-se gradualmente a outros grupos. Na segunda fase, estão previstos os utentes com idade igual ou superior a 65 anos e as pessoas com doenças elegíveis para vacinação no âmbito do SNS.

De acordo com o balanço da Direção-Geral da Saúde, até ao momento foram distribuídas mais de 320 mil doses. Ao todo, Portugal vai administrar cerca de 2,24 milhões vacinas gratuitamente.

Os utentes vão ser convocados por SMS, telefonema ou carta das unidades de saúde. O processo decorre em simultâneo com a vacinação contra a covid-19.