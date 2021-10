Motorista de Rendeiro compra apartamento no mesmo condomínio de luxo do patrão

O motorista de João Rendeiro comprou um apartamento no mesmo condomínio de luxo do patrão por um 1,15 milhões na Quinta Patino, em Cascais, mas cedeu à mulher do ex-banqueiro o direito de lá viver.

A investigação da SIC teve acesso aos documentos, alguns datados de abril, cinco meses antes de Rendeiro fugir à Justiça.

Era uma propriedade da Caixa Geral de Depósitos e foi comprada a pronto pagamento por Florêncio de Almeida.

Em dezembro de 2020, num contrato-promessa com eficácia real, Florêncio de Almeida promete alienar o usufruto do apartamento, por cerca de 201 mil euros, à mulher de João Rendeiro.

A 1 de outubro deste ano, a SIC registou em exclusivo, imagens de Maria de Jesus Rendeiro no portão da casa da Quinta Patino, quando a GNR foi entregar as notificações dos mandados de detenção.

O antigo gestor de fortunas é agora procurado no país e no mundo.

Pode estar num Estado sem acordo de extradição com Portugal mas existem mecanismos de cooperação internacional através dos quais a Justiça portuguesa pode pedir a respetiva detenção com vista ao repatriamento do arguido.

