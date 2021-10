Fenprof entrega no Ministério da Educação propostas dos professores

A FENPROF entregou esta quinta-feira no ministério da Educação um documento com propostas para a valorização da carreira dos professores. A dias de ser entregue o Orçamento do Estado, a organização sindical acusa o ministro Tiago Brandão Rodrigues de se recusar a negociar.

Os sindicatos dizem que a última reunião com o ministro foi em janeiro. Mais de um ano depois, a FENPROF foi ao Ministério da Educação apresentar quatro propostas que consideram fundamentais para a carreira dos professores.

Os professores querem começar a negociar a carreira docente, a forma como decorrem os concursos, os horários de trabalho e medidas de combate ao envelhecimento da profissão.

O Orçamento do Estado é entregue no Parlamento no dia 11 de outubro.

Veja mais: