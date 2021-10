Manifestação e evento online marcam Dia Mundial do Professor

No Dia Mundial do Professor, e como tem sido habitual, a Federação Nacional dos Professores volta a organizar uma manifestação.

Reunidos em Lisboa, os docentes do país, vão em protesto até ao Ministério da Educação, com um caderno de reivindicações, que já foi entregue na residência oficial do primeiro-ministro.

A Fenprof fala de um persistente ataque à dignidade profissional docente e de um desrespeito pela negociação coletiva.

Sem sair à rua, também a Federação Nacional da Educação assinala o dia com um evento online sobre a atratividade de uma profissão, que é cada vez menos uma escolha para os jovens.

O dia 5 de outubro foi proclamado pela UNESCO como Dia Mundial dos Professores em 1994.

Veja também: