Filho de Luís Filipe Vieira contesta medidas de coação no processo Cartão Vermelho

O filho de Luis Filipe Vieira contestou junto do Tribunal da Relação as medidas de coação que lhe foram impostas no âmbito do processo Cartão Vermelho.



A defesa de Tiago Vieira quer que ver levantada a penhora ao imóvel de que é proprietário e onde vive o pai, Luis Filipe Vieira, um apartamento avaliado em 600 mil euros.

O arguido tenta ainda que lhe seja devolvido o passaporte. O recurso alega que as medidas de coação foram aplicadas sem factos concretos que evidencem o perigo de fuga, a continuação da atividade criminosa ou a destruição de prova. Os advogados defendem que o juiz Carlos Alexandre tomou uma decisão infundada, arbitrária e desproprocional.

A defesa de Luis Filipe Viera também já contestou a medidas de coação impostas. O ex-presidente do Benfica está com o passaporte apreendido e entregou uma caução no valor de três milhões de euros.