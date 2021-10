Bastonário da Ordem dos Médicos diz que há fluxo de especialistas para o privado

O Bastonário da Ordem dos Médicos considera que não há falta de especialistas em Portugal, mas admite que a maior parte trabalha no setor privado por causa das condições de trabalho.

"Quantos anestesiologistas temos em Portugal com menos de 70 anos? No ativo, temos 1.843 anestesiologistas. Quantos é que estão fora do SNS? 756. Dermatologia, temos 356 especialistas com 70 de setenta anos. Quantos é que estão fora do SNS? 215. De ginecologia e obstetrícia, 1.591. Quantos é que estão fora? 843. Na pediatria médica, temos 1.933 médicos com menos de 70 anos, 834 estão fora do Serviço Nacional de Saúde. Radiologia, temos 904, 544 estão fora do SNS. Medicina geral e familiar, temos 6.804, 1.221 estão fora do SNS. Eu relembro que, destes 1.221, se 600 destes médicos de família estivessem no SNS, neste momento, dava para cobrir aqueles utentes que, neste momento, não têm médico de família, que são mais de 1 milhão de utentes", diz Miguel Guimarães.