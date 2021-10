Agressões em Albufeira: vítima critica a falta de ajuda e diz não conhecer o agressor

A PSP avançou com uma fiscalização extraordinária à empresa de segurança privada a que pertence o homem que, a 3 de outubro, agrediu violentamente um André Barbosa, em Albufeira. A vítima diz desconhecer o agressor, assim como o motivo do ataque e critica a falta de ajuda no local.

Nove dias após o ataque na discoteca Clube Vida, André Barbosa continua sem saber porque foi agredido. Em entrevista ao programa da SIC, "Casa Feliz", diz não conhecer o homem que o abordou.

Durante cerca de 30 segundos, num espaço com várias pessoas, ninguém o tentou ajudar.

A GNR avançou com um processo de averiguações e o Ministério Público já instaurou um inquérito.

A PSP, que tutela a atividade de segurança privada, já identificou o agressor e abriu um inquérito para analisar as eventuais medidas a aplicar às empresas e aos seguranças que estavam na discoteca Clube Vida.

O grupo já veio condenar a violência e garantir que a vítima é funcionário da empresa, mas noutro estabelecimento e que o agressor estava na discoteca como cliente e não como segurança.

André Barbosa foi operado ao maxilar e garante que não lhe foi prestada qualquer assistência médica no estabelecimento.

