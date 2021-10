"É muito provável que nas próximas semanas deixe de haver transporte escolar"

Metade das empresas de transportes de passageiros pode fechar no próximo ano, por causa do aumento do preço dos combustíveis.

À SIC Notícias, o presidente da ARP - Associação Rodoviária de Transportadores de Pesados de Passageiros - admite que esta é uma situação preocupante.

Rui Pinto Lopes revelou também que o transporte escolar pode terminar já nas próximas semanas.