Rui Rio acusa a oposição interna de ensaiar um assalto ao poder

O presidente do PSD acusou, esta quinta-feira, de tentativa de "assalto ao poder" quem criticou o seu apelo de adiar a marcação de eleições diretas para depois do Orçamento, e anunciou que levará a proposta a votos.

À entrada para o Conselho Nacional do PSD, Rio escusou-se a comentar a anunciada candidatura do eurodeputado Paulo Rangel, nem adiantar se ele próprio será recandidato.

"Ouvi um conjunto de ataques, alguns de caráter pouco nobre só porque fiz uma sugestão. Lamento que o partido tenha chegado a este estado, em que depois de umas eleições em que averbamos uma vitória política, no espaço de 15 dias já estejam a tentar destruir tudo o que partido conseguiu", criticou.

Dizendo não se estar a referir em concreto a Paulo Rangel, o presidente do PSD falou mesmo de "assalto ao poder daqueles que põem o seu interesse pessoal à frente do interesse do país".

Por isso, anunciou, já deu entrada na mesa do Conselho Nacional uma proposta formal da Comissão Permanente para se adie a votação do calendário interno no partido para depois da votação do Orçamento do Estado.

"Temos de clarificar e espero que a maioria do Conselho Nacional tenha bom senso e coloque o interesse do PSD à frente e pondere bem a responsabilidade bem que é o chumbo desta proposta", apelou.

