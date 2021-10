As críticas e os aplausos à alteração da idade mínima para assistir a touradas

A idade mínima para assistir a touradas vai aumentar quatro anos anos, em vez de 12 passa a ser de 16 anos.

A medida já constava do programa do Governo em 2019, mas ficou na gaveta até agora em vésperas da votação do Orçamento do Estado. Já lhe chamaram uma negociata entre o Governo e o PAN para garantir o voto a favor.

O Comité dos Direitos das Crianças das Nações Unidas elaborou um relatório segundo o qual previa touradas apenas para maiores de 18 anos. O Governo não foi tão longe, mas aumentou a classificação etária.

Para Federação Portuguesa de Tauromaquia o que vai mudar é muito pouco, diz que como sempre foi, a alteração da idade não vai proibir a entrada de menores.

No entanto a ProToiro Federação Portuguesa de Tauromaquia diz que o decreto-lei é inconstitucional porque restringe direitos, liberdades e garantias e promete recorrer à Justiça.

