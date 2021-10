Concentração de voos provoca longas filas no aeroporto de Faro

Mais de mil turistas ficaram retido em filas intermináveis, esta sexta-feira, no aeroporto de Faro. A concentração de voos no período da manhã entupiu a zona de controlo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Este sábado, a situação já não se repetiu.

No espaço de uma hora, 12 voos trouxeram 1.200 passageiros ao aeroporto de Faro, esta sexta-feira. A maioria vinha de países fora do espaço Schengen – em especial do Reino Unido – o que obriga ao controle de passaportes.

Ao chegarem, os passageiros têm de mostrar os testes covid-19 e os certificados digitais, assim como os passaportes. Estes processos ocuparam o serviço das várias boxes do SEF, que já não contam com a ajuda dos estagiários do 11.º curso. A agravar a situação, terá estado um teste piloto de verificação de passaportes nas portas eletrónicas.

Apesar de um aparente movimento intenso, o Aeroporto de Faro continua com quebras na ordem dos 50%, relativas à fase anterior à pandemia.

Para evitar uma nova situação de filas, o Algarve já começou a pressionar o Governo para colocar parte dos formados do último curso do SEF no aeroporto de Faro.