Rangel nega procurar apoio político com ida à tomada de posse de Moedas

Candidato à liderança do PSD, Paulo Rangel nega ter ido à tomada de posse de Carlos Moedas em busca de apoio político, referindo que foi apenas apoiar um amigo.

"Era só o que faltava. Estamos a começar as candidaturas no PSD. Vamos respeitar as eleições dos lisboetas. Estamos aqui para celebrar a eleição para presidente da Câmara do engenheiro Carlos Moedas, não estamos para falar da vida interna de nenhum partido", diz.