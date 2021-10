Jovem que morreu após ser esfaqueado no Metro de Lisboa era menor 

O jovem que foi esta quarta-feira assassinado na estação de metro das Laranjeiras, em Lisboa, após ser esfaqueado por dois homens, era menor de idade e estudante, de origem caboverdiana.

A informação foi confirmada pela família da vítima, que esteve no local, como adianta a repórter Ana Paula Almeida.

As informações iniciais adiantadas pela polícia davam conta de que a vítima mortal tinha entre 18 e 20 anos

À SIC, testemunhas do homicídio relatam que poderá ter-se tratado de um "assalto" ou "acerto de contas", já que, depois da primeira facada, os dois homens suspeitos entraram atrás da vítima na estação das Laranjeiras.

De acordo com a polícia, os suspeitos do homicídio são dois homens, desconhecendo-se para já as idades e o que motivou as agressões ao jovem no interior da estação do Metropolitano de Lisboa.

Os dois homens suspeitos do homicídio consumado "fugiram após as agressões", pelo que estão a ser empenhados esforços para a sua identificação e detenção, referiu a PSP.

O Metropolitano de Lisboa já cedeu as imagens de videovigilância à polícia, estando a PJ a cargo das investigações.

