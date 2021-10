Número de utentes nas urgência do Porto ultrapassa níveis pré-pandemia 

A afluência às urgências nos hospitais do Porto está a ultrapassar os níveis anteriores à pandemia de covid-19.

A maioria dos doentes continua a não ser referenciado pelos centros de saúde ou pela SNS24.

Esta semana, o hospital de Gaia registou um pico de afluência 4 vezes superior ao habitual.

Na quarta-feira, na área laranja, foi necessário duplicar a capacidade de camas para acomodar 80 doentes.

Já as urgências do hospital de Santo António receberam à volta de 400 doentes por dia. Há um ligeiro aumento em outubro, quando comparado com o mês anterior.



Veja também: