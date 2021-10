Rui Rio acredita que o PSD está mais perto de substituir o PS no Governo e, na apresentação pública da recandidatura, no Porto, atacou os críticos internos e disse que não seria compreensível que não avançasse.

Rio começou por puxar dos galões dos resultados nas autárquicas e nas eleições regionais dos Açores para dizer que o seu caminho no PSD ainda não acabou.

Se voltar a ganhar, será o terceiro líder mais duradouro da história do PSD, embora já seja o líder há mais tempo na oposição.

Rio diz que o PSD vem de uma tendência de vitória "minada apenas pelos de dentro".

Nestas eleições, o PSD permite, pela primeira vez, aos militantes com as quotas em dia poder votar em qualquer região do país.

Assim, quase um mês depois das autárquicas, Rio ponderou e vai à luta.

Veja também: