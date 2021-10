Seis detidos em megaoperação da PSP de combate ao tráfico de armas

Seis pessoas foram detidas, esta sexta-feira, por suspeitas de tráfico de droga, crime de extorsão e branqueamento, numa megaoperação da PSP de combate ao tráfico de armas que decorreu nos distritos de Lisboa, Setúbal e Faro.

Os suspeitos são pessoas com ligações a negócios da noite.

Em comunicado, a PSP informa que foram cumpridos 50 mandados de detenção e busca. A operação policial Scorpion começou às 05:00 e envolveu 200 polícias.

Na operação foram apreendidas seis armas de fogo, duas armas brancas, quatro carros, três motas, cocaína, dinheiro, computadores e telemóveis, revelou o superintendente da PSP, Pedro Moura, à SIC.

A investigação, que ainda está em curso, conta com a participação de efetivos policiais dos departamentos de Armas e Explosivos da Direção Nacional da PSP, de Investigação Criminal da PSP, do Comando Metropolitano de Lisboa, dos Comandos Distritais de Faro e Setúbal, da Unidade Especial de Polícia, através do Grupo de Operações Especiais e Corpo de Intervenção, e da Unidade de Intervenção da Guarda Nacional Republicana.

