Hospital Beatriz Ângelo fechou urgências para quem chega de ambulância

O Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, fechou na tarde desta segunda-feira as urgências para quem chega de ambulância. Os doentes estão a ser encaminhados para o Hospital de Santa Maria, que já sofre as consequências.

Para doentes com pulseira amarela, o tempo médio de espera foi de duas horas. A administração do hospital afirmou que esta saturação se deveu ao facto de estarem a receber vários doentes de outras unidades. Entre elas, sabe a SIC, do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

Esta unidade de saúde não está a conseguir dar resposta aos doentes que chegam e, por isso, o INEM começou a encaminhá-los para o Hospital Santa Maria.

Entretanto, o Santa Maria está cheio nos Cuidados Intensivos, entre doentes covid-19, outras infeções respiratórias e doentes em recobro depois das respetivas operações.

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo diz à SIC que esta é uma situação normal.

