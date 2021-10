Falta de meios no Ministério Público: procuradora-geral da República desmente Governo  

A procuradora-geral da República desmente a ministra da Justiça e garante que há mesmo falta de meios para investigar a criminalidade económica.

O ministério de Francisca Van Dunem tinha falado num aumento do investimento na ordem dos 52 milhões de euros para o próximo ano, mas a PGR garante que só irá ter acesso a metade desse valor.

"Os valores indicados pelo Ministério da Justiça possam considerar outras despesas, não geridas pela PGR", admitiu a procuradora-geral.

Na terça-feira, a procuradora-geral da República admitiu que havia falta de especialistas para apoiar as investigações.

Lucília Gago alinhou assim no discurso do diretor do DCIAP, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que acusou o Governo de não investir no combate à corrupção.



Veja também: