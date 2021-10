Marcelo confirma a Ferro Rodrigues e a Costa que Portugal vai a eleições

Portugal vai mesmo ter eleições antecipadas. Marcelo Rebelo de Sousa confirmou a decisão ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa. Na manhã desta quinta-feira, Ferro Rodrigues confirmou formalmente aos partidos a decisão.

O preanuncio foi confirmado durante o jantar que juntou, em Belém, as principais figuras do Estado português. Enquanto esperava pelos convidados, Marcelo apareceu aos jornalistas para ir pagar contas pessoais ao multibanco, mostrando que não quer dizer nada sobre o assunto.

O Presidente da República tem agendadas reuniões com os parceiros sociais e os partidos para sexta-feira e sábado.

Entretanto, António Costa aproveitou para colecionar elogios internacionais. Durante a Cimeira Luso-Espanhola, o Presidente do Governo espanhol enalteceu a estabilidade de Portugal, assim como o trabalho do primeiro-ministro nas negociações do Conselho Europeu.