João Rendeiro vendeu ilegalmente oito quadros por mais de um milhão de euros, apesar de as obras estarem arrestadas.

A revelação foi feita pelos advogados do BPP durante a inquirição a Maria de Jesus Rendeiro, que não deu qualquer explicação à juíza. A mulher do antigo banqueiro é a fiel depositária da coleção de arte.

Além disso, acrescentaram que provas em seu poder indicam que quatro das obras de arte vendidas são os originais de obras em que a PJ encontrou indícios de falsificação quando há umas semanas visitou a casa de Rendeiro e da mulher para avaliar se as obras de arte ali se encontravam.

O advogado disse ainda que um dos originais das obras falsificadas está atualmente exposto em Bruxelas, numa exposição aberta ao público.

As pinturas fazem parte das 124 obras de arte arrestadas há 10 anos para o pagamento de eventuais indemnizações a lesados do Banco Privado Português.

MULHER DE RENDEIRO ALEGOU NÃO TER "CONDIÇÕES PSICOLÓGICAS" PARA PRESTAR DECLARAÇÕES

Na audiência desta sexta-feira no tribunal, a mulher do ex-presidente do BPP João Rendeiro escusou-se a prestar declarações sobre o paradeiro das obras de arte de que é fiel depositária, alegando não ter "condições psicológicas" para o fazer.

A advogada de Maria de Jesus Rendeiro disse, na sessão, que a sua cliente não queria prestar declarações, até porque à margem deste processo deverá correr um processo-crime. Nesse processo, Maria de Jesus Rendeiro poderá ser acusada do crime de descaminho, devido a faltarem obras de arte que estavam à sua guarda.

A juíza Tânia Loureiro Gomes insistiu que este processo não é crime e que Maria de Jesus Rendeiro não é arguida, sendo ouvida como fiel depositária das obras, mas a defesa insistiu que não deveriam ser prestadas declarações.

A juíza ainda fez perguntas à mulher de Rendeiro, mas a resposta foi de que não tinha condições para falar.

"Não estou em condições psicológicas, [...] peço muita desculpa", disse Maria de Jesus Rendeiro, com uma voz muito emocionada. Fora do tribunal, a mulher de Rendeiro também não quis prestar declarações aos jornalistas.

