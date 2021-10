António Pires de Lima anuncia saída do CDS-PP

O histórico militante do CDS-PP, António Pires de Lima, anunciou este sábado, na SIC Notícias, a desfiliação do partido.

O anúncio foi feito numa entrevista à SIC Notícias.

"Faço-o com enorme tristeza", disse.

"Não tenho condições interiores de continuar a ser militante depois do que aconteceu".

António Pires de Lima considera que o "partido bateu no fundo".

Aos 59 anos, o antigo ministro da Economia deixa o partido do qual foi vice-presidente entre 2004 e 2005, tendo sido o braço direito de Paulo Portas.

"O que o presidente (Francisco Rodrigues dos Santos) fez nas últimas 48 horas é a maior desqualificação dos militantes do CDS", disse Pires de Lima à SIC Notícias.

A saída de Pires de Lima é anunciada horas depois de o ex-secretário de Estado, Adolfo Mesquita Nunes, ter também revelado que iria deixar o partido.

Adolfo Mesquita Nunes anunciou a desfiliação do CDS, após 25 anos de militância no partido. Numa publicação no Facebook, diz que o partido em que se filiou deixou de existir.

Mesquita Nunes justifica a decisão na convicção de que o partido é estruturalmente diferente do partido em que se filiou e que serviu como dirigente.

Depois da desfiliação de Adolfo Mesquita Nunes, sucederam-se as manifestações de desagrado pela situação do partido.

As decisões surgem depois do Conselho Nacional dos democratas cristãos ter aprovado o adiamento do congresso para depois das legislativas.

MANUEL CASTELO-BRANCO TAMBÉM SAI

No Facebook, Manuel Castelo-Branco mostrou-se solidário com Adolfo Mesquita Nunes e também anunciou a saída do CDS.

"O CDS dos últimos dias foi semelhante ao Sporting de Bruno Carvalho, com enormes atropelos à legalidade e bom senso", escreveu.

No Facebook, acrescentou também:

"Está semana, depois de mais de 10 anos da liderança e uns 15 de filiação, assumo a minha orfandade ao projeto e apresentarei o meu pedido de desfiliação desta organização".

EX-DEPUTADA INÊS TEOTÓNIO PEREIRA E ANTIGO DIRIGENTE JOÃO MARIA CONDEIXA ABANDONAM CDS

A antiga deputada do CDS-PP Inês Teotónio Pereira e o ex-dirigente nacional centrista João Maria Condeixa anunciaram a sua desfiliação do partido, argumentando já não reconhecerem a formação política em que acreditaram e se filiaram há décadas.

"Todos aqueles que votaram nesta direção deviam hoje pedir desculpa aos militantes do CDS e aos seus apoiantes pela humilhação a que sujeitaram o partido. Pelo menos aqueles que têm um mínimo de decência. O CDS não é o mesmo partido que sempre foi - está mais perto do PCTP-MRPP - e eu não pertenço ali. Por isso, e ao fim de décadas de militância, desfilio-me hoje com enorme tristeza", justificou Inês Teotónio Pereira, numa publicação na rede social Facebook.

Inês Teotónio Pereira foi deputada do CDS-PP na XII Legislatura, saída das eleições legislativas de junho de 2011, que deram a vitória ao PSD, que veio a formar governo com o CDS-PP, então liderado por Paulo Portas.

Também o antigo dirigente centrista João Maria Condeixa anunciou a sua desfiliação do partido, em que militava há 24 anos, revelando que a decisão que toma não é "circunstancial, embora os mais recentes acontecimentos e o tribalismo vivido no seio do CDS a tenham precipitado".

"Acreditei num partido, pluralista e aberto, onde os costumes não tivessem de ser apenas os que costumam. Acreditei no tal partido que fosse capaz de ir libertando o Homem do Estado e fosse construindo o Estado em função do Homem e não o Homem em função do Estado. Esse partido não veio. Pior, foi adiado", argumentou, na carta de desfiliação que partilhou na rede social Facebook.

