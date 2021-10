Guerra pela liderança do CDS-PP

Após ter sido aprovado o adiamento do congresso do CDS para depois das legislativas, alguns militantes anunciaram a saída do partido.

Entretanto, este sábado à tarde, Francisco Rodrigues dos Santos evitou comentar o assunto. Já Nuno Melo reagiu à decisão do Conselho Nacional e disse que este é um jogo que está viciado desde o primeiro dia.

Nuno Melo também já pediu uma audiência ao Presidente da República e afirma que em causa está o destino de um partido fundador da democracia em Portugal.

A luta pela liderança do CDS fica assim adiada para depois das eleições legislativas.

