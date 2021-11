"3 Milhões de Nós": um evento para ouvir os jovens em Portugal 

A 2.ª Edição do evento "3 Milhões de Nós" realiza-se no sábado, na Aula Magna, e trata-se de uma iniciativa destinada aos jovens que pretende abordar e discutir questões atuais.

Tiago Pinto Coelho, coordenador do evento, esteve esta terça-feira na Edição da Manhã, da SIC Notícias, para explicar em que é que consiste o "3 Milhões de Nós".

O projeto nasceu em 2018 "com o objetivo de criar um espaço para ajudar os jovens a olhar para o presente a para o futuro", segundo o coordenador do evento.

A edição de 2020 teve de ser adiada, devido à pandemia de covid-19, e o evento regressa este ano com o tema "Está Nas Tuas Mãos".

O evento está a ser preparado desde 2019 por uma equipa de cerca de 20 a 30 pessoas, em regime de voluntariado.

"Milhões de Nós é um evento que ultrapassa o típico formato de congresso e que se pretende dinâmico, envolvente e interativo no qual todos são participantes, começando pelos próprios jovens. Pretende-se falar com os jovens e ouvir as suas necessidades, em todas as suas dimensões, escutar os seus anseios, desenvolver caminhos e pensar em conjunto."