Mulher de Rendeiro vai passar a noite em Tires

A mulher de João Rendeiro foi detida esta quarta-feira pela Polícia Judiciária. Maria de Jesus Rendeiro é suspeita de branqueamento de capitais e do descaminho de várias obras de arte do antigo presidente do BPP, que fugiu há um mês do país.

Maria de Jesus Rendeiro vai passar a noite no Estabelecimento Prisional de Tires, como conta o repórter da SIC, Pedro Freitas, que se encontra na sede da Polícia Judiciária.

Amanhã, a mulher do ex-presidente do BPP será presente ao juiz de Instrução Criminal, onde terá oportunidade de dizer qual o seu grau de envolvimento nos crimes pelos quais está indiciada.

