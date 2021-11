PJ realiza buscas nas casas do ex-motorista de Rendeiro e do pai, presidente da Antral

As autoridades estão esta quarta-feira a realizar buscas ao ex-motorista de João Rendeiro, Florêncio Almeida, por suspeitas do crime de branqueamento de capitais.

Ao que a SIC apurou, estão a ser realizadas mais de uma dezena de buscas domiciliárias, entre as quais às casas de Florêncio Almeida e do pai - presidente da Antral -, ambos com o mesmo nome.

Dezenas de elementos da Polícia Judiciária e do DCIAP estão a participar nas 17 buscas.

Em causa estará a compra de um apartamento no mesmo condomínio de luxo do patrão, a Quinta Patino, em Cascais, por 1,15 milhões de euros, o qual cedeu à mulher do ex-banqueiro o direito de lá viver.

A investigação da SIC teve acesso aos documentos, alguns datados de abril, cinco meses antes de Rendeiro fugir à Justiça.

Era uma propriedade da Caixa Geral de Depósitos e foi comprada a pronto pagamento por Florêncio de Almeida.

Em dezembro de 2020, num contrato-promessa com eficácia real, Florêncio de Almeida promete alienar o usufruto do apartamento, por cerca de 201 mil euros, à mulher de João Rendeiro.

