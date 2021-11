Há cada vez mais constrangimentos de trânsito no Porto devido às obras no Metro

No Grande Porto, as obras do Metro continuam a causar novos condicionamentos na circulação automóvel. A construção da linha rosa vai levar ao corte do trânsito na Rua dos Clérigos e provocar ainda mais constrangimentos na Praça da Liberdade e na Avenida dos Aliados.

Um dos principais cartões de visita da cidade do Porto está por estes dias transformado em estaleiro. Há obras a decorrer e tão cedo nem a Praça da Liberdade nem a Avenida dos Aliados vão voltar a ser aquilo que eram. O motivo é a construção da nova linha rosa, totalmente subterrânea, que vai ter uma estação de metro ali mesmo ao lado.

À medida que as obras avançam os constrangimentos aumentam. A partir de 10 de novembro e durante 13 meses, a rua do Almada deixa de ter saída, enquanto a Rua dos Clérigos é encerrada ao trânsito.

A autarquia deixa um apelo para a utilização de transportes públicos.

A nova linha rosa da Metro do Porto, com três quilómetros de via e quatro estações, vai ligar a zona de São Bento e da Praça da Liberdade à Casa da Música. As obras devem prolongar-se até 2024.