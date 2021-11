Propostas de Rio chumbadas no Conselho Nacional do PSD

No PSD, as eleições realizam-se no próximo dia 27 de outubro. Rui Rio queria diretas a 20 de novembro, com voto alargado a militantes sem quotas pagas, mas a proposta foi chumbada no Conselho Nacional.

Rio queria alargar a possibilidade de voto a militantes do partido que não pagam quotas há dois anos. Paulo Rangel estranhou.

A proposta de Rui Rio também previa uma antecipação das diretas para 20 de novembro, mas acabou chumbada no Conselho Nacional, com 71 votos contra e 41 a favor.

Ao fim de oito horas de reunião, venceu a proposta de Paulo Rangel com 76 votos a favor e 28 contra. Mais uma vez, o Conselho Nacional do PSD fica ao lado do candidato a líder e aceita eleições no partido a 27 de novembro.

O Congresso vai acontecer nos dias 17, 18 e 19 de dezembro.

No CDS, há quem olhe para o PSD como um exemplo de tudo aquilo que poderia ser o CDS. No Facebook, Nuno Melo lembra que o PSD marcou eleições diretas para o dia em que estava marcado o congresso do CDS e, por isso, fica provado. que o argumento de não haver tempo utilizado por Francisco Rodrigues dos Santos é uma falsidade.