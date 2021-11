Greve na Efacec: “Governo deixou a raposa dentro do galinheiro”

Os trabalhadores da Efacec, no concelho de Matosinhos, fizeram esta quarta-feira uma greve de duas horas, exigindo a demissão da administração e que o Estado assuma o controlo da empresa que está em processo de reprivatização.

A Efacec pertencia à empresária angolana Isabel dos Santos, que saiu na sequência do envolvimento no caso Luanda Leaks. Para resolver o impasse acionista e evitar o colapso, a empresa foi nacionalizada em julho de 2020.

“Há um dos acionistas que hoje é perseguido pela polícia e que levou a empresa ao buraco, o Estado quando nacionalizou permitiu que ficasse a administração da empresa a gerir na mesma. O Governo deixou a raposa dentro do galinheiro”, afirma Sérgio Sales, do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadores, Energia e Atividades do Ambiente do Norte.