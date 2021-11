Os bispos católicos portugueses aprovaram por unanimidade, esta quinta-feira, na Assembleia Plenária da Conferência Episcopal, a criação de uma comissão nacional independente para investigar os abusos sexuais de menores cometidos por membros da igreja.

Esta comissão será uma espécie de "task-force" para a prevenção dos abusos sexuais de menores no seio da Igreja Católica, constituída por um conjunto de pessoas leigas e "algumas não católicas. O objetivo será orientar e supervisionar as 21 organizações diocesanas criadas em 2019.

Em conferência de imprensa, D. José Ornelas, bispo de Setúbal e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, disse que os bispos não receiam a investigação sobre abusos sexuais na Igreja.

A 201.ª Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa decorria desde segunda-feira, em Fátima.

No dia em que começou a Assembleia Plenária da CEP, foi enviada uma carta assinada por mais de 200 católicos a D. José Ornelas a pedir que fosse feita uma investigação independente aos abusos sexuais na Igreja.

A carta assinada por mais de duas centenas de católicos portugueses pedia o lançamento de uma investigação nacional independente sobre os crimes de abusos sexuais cometidos nos últimos 50 anos.

"Apelamos veementemente à CEP que se alinhe com as orientações do Papa Francisco e tome, com caráter de urgência, a decisão de lançar uma investigação nacional rigorosa, abrangente e verdadeiramente independente, com o arco temporal de 50 anos."