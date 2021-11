Protesto contra Bolsonaro juntou dezenas de pessoas em Lisboa

Dezenas de pessoas juntaram-se, na tarde deste sábado em Lisboa, numa manifestação contra o Presidente do Brasil. A marcha intitulada "Fora Bolsonaro" saiu da Praça Luís de Camões e foi até ao Rossio.

Acontece numa altura em que o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil está em Portugal. Artur Lira tem em mãos mais de 100 pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro. Mas, até agora, não tirou nenhum deles da gaveta.

O protesto em Lisboa, que durou cerca de duas horas, foi em forma de marcha. Saiu da praça Luís de Camões e foi até o Rossio.

Os manifestantes protestaram contra a forma como o atual Presidente do Brasil gere a pandemia, o aumento da pobreza e da violência no país.

De acordo com as últimas sondagens, feitas entre os dias 8 e 10 de novembro, a reprovação do Governo de Jair Bolsonaro atingiu um novo recorde e chegou aos 61%.

