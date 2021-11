Ministro do Ambiente diz que lítio não pode ser um "palavrão" 

O ministro do Ambiente diz não entender porque é que a palavra lítio se transformou num palavrão e defende que a transição ambiental não deve ir par a rua.

Em entrevista à TSF/JN, João Matos Fernandes considera que a mobilidade é um dos pontos fracos para o cumprimento das metas em Portugal.

O ministro reafirma ainda as metas portuguesas para 2050: 100% da eletricidade proveniente de fontes renováveis e 100% da mobilidade terrestre com zero de emissões.

