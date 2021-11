Novembro é o mês da prevenção do cancro da próstata

“Novembro Azul” é o nome da campanha que dedica o mês à prevenção do cancro da próstata. Os médicos alertam para a importância do diagnóstico precoce no combate ao cancro mais comum entre os homens portugueses.

Segundo as estimativas do Observatório Global do Cancro, em 2020 mais de 6.700 portugueses foram afetados pelo cancro da próstata. Entre os homens, é o mais diagnosticado e a terceira causa de morte por doença oncológica.

Ainda que longe do ideal, dizem os especialistas, a procura por exames para despistar o cancro da próstata tem aumentado. Mas com uma doença silenciosa, o apelo à prevenção ganha nova voz durante o “Novembro Azul”.

