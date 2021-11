Marcelo pede acordo entre Hospital de Santa Maria e chefes de urgência demissionários

O Presidente da República pede um acordo entre a administração do Hospital de Santa Maria e os dez chefes das equipas de urgência cirúrgica que, esta segunda-feira, se demitiram, ao mesmo tempo que a Ordem dos Médicos não compreende como a administração do hospital e o ministério da Saúde não travaram as demissões.

A situação é preocupante, principalmente por se tratar de um hospital de fim de linha, diz a Ordem dos Médicos.

Para a ordem, trata-se de um caso grave, uma vez que o Santa Maria é dos hospitais mais utilizados em períodos críticos, quando outros da região de Lisboa estão sem capacidade de resposta.

O centro hospitalar garante, no entanto, que está a fazer de tudo para que o serviço não seja afetado e mantém-se disponível para dialogar.

O Presidente da República diz que se deve evitar uma crise e pede um acordo.

Há duas semanas que a demissão dos dez chefes de equipa da Urgência Cirúrgica estava em cima da mesa.

Queixam-se da degradação do serviço de saúde, do número de horas extraordinárias e da falta de profissionais para completar as escalas.

Dos dez médicos que estão de saída, nove já têm mais de 55 anos e podem também pedir dispensa do trabalho nas urgências.

À SIC, o Ministério da Saúde diz que está a aguardar pelo desenrolar do caso.

Por enquanto, não tem novas informações por parte da administração do hospital.

