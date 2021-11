A falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) está a colocar em estado de crise vários hospitais do país. Uma das questões que se coloca é: porque saem os médicos do SNS? Bruno Maia, neurologista e intensivista no Hospital de São José, explica que a falta de planos de carreira é o grande motivo das saídas do SNS.

“O privado sempre pagou melhor. Antes do SNS já havia setor privado e já pagava pior do que o serviço público. Mas os médicos mantinham-se resistentes no serviço público precisamente por esta promessa de carreira hospitalar, no centro de saúde, carreira e progressão ao longo da vida que foi sendo destruída ao longo das últimas décadas”, explica o médico neurologista em entrevista à Edição da Tarde da SIC Notícias.

Bruno Maia afirma ainda que existem médicos que estão a fazer seis vezes mais horas extraordinárias do que o limite legal.

"Nós vamos acabar o ano de 2021 a ultrapassar as 20 milhões de horas extraordinárias. Ou seja, num espaço de quatro anos, nós quase duplicámos o número de horas extraordinárias que os profissionais fazem. Isto é um reflexo imediato e direto da falta de profissionais que existem. Todos nós nos hospitais estamos a ultrapassar aquilo que é o limite legal de obrigação de cumprir horas extraordinárias – que é de cerca de 150 horas extraordinárias por ano, nós chegamos facilmente às 600 ou às mil horas cada um de nós por ano.”

O neurologista considera como “insultuosa” a proposta apresentada pelo Governo na discussão do Orçamento do Estado que prevê uma remuneração adicional acima das 500 horas extraordinárias por ano.

“É dizer-nos que nós, já estafados e exauridos pela centenas de horas que fazemos, vamos ter um pequeno bónus se ainda fizermos mais para além daquilo que é três, quatro, cinco vezes o que nos é exigido por lei”, afirma.

