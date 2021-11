Rio está disponível para viabilizar Governo socialista e insiste num acordo pré-eleitoral com o CDS

Rui Rio já decidiu que se perder não vai ocupar lugar na Assembleia da República e abandona a vida política.

No entanto, se for reeleito está disponível para viabilizar um Governo socialista, insiste num acordo pré-eleitoral com o CDS e acredita que não será a estrutura do partido, mas os portugueses a dar-lhe a vitória no próximo sábado.

Em contagem decrescente para as eleições, vão-se desvendando posições. Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, horas depois de ter dito que sabia em quem votar, foi visto a almoçar com Paulo Rangel.

Luís Montenegro, que lidera a lista de delegados da concelhia de Espinho ao congresso do partido, que inclui apoiantes de Rio e de Rangel, não declarou apoio a nenhum dos candidatos.

