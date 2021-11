Rui Rio venceu as diretas do PSD e diz que também vai ganhar as próximas eleições legislativas. No discurso de vitória, o líder reeleito do PSD sublinhou a dignidade de Paulo Rangel ao reconhecer a derrota.

Rui Rio elevou a fasquia embalado pela vitória nas diretas do partido. Alguns dos nomes mais sonantes do PSD não estiveram ao lado do líder agora reeleito e Rio diz que isso deve ser motivo de reflexão para os apoiantes de Paulo Rangel.

Apesar de seguirem caminhos diferentes, Rio valorizou a postura do adversário e reconheceu a dignidade de Rangel em reconhecer a derrota.

O eurodeputado garante que vai cumprir o mandato até ao fim e assegurou que se vai juntar às fileiras de Rio pela união do partido.

Com mais de 52% dos votos dos militantes, e pela terceira vez, Rio resistiu e venceu as eleições do PSD.

