"Neste momento não há serviço de urgência de cirurgia no Hospital Santa Maria", assegura sindicato

No Hospital Santa Maria, em Lisboa, "neste momento, não há serviço de urgência de cirurgia", assegura Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente de Médicos, em entrevista à SIC Notícias.

Todos os chefes de equipa da urgência do Hospital de Santa Maria voltaram a demitir-se por consideram que a administração não foi capaz de resolver os problemas. Tinham conseguido chegar a um acordo com o Conselho de Administração na terça-feira, mas, segundo o presidente do Sindicato Independente de Médicos houve um retrocesso e as negociações não deram resultados, os médicos decidiram mesmo pela demissão.

A Administração do Hospital Santa Maria, contactada pela SIC, não quis comentar a situação e remeteu uma reação para mais tarde, em comunicado a enviar à comunicação social.

Esta situação ocorre após os chefes de equipa de cirurgia de urgência, a 10 de novembro, numa carta enviada ao diretor clínico do hospital, revelarem o descontentamento com as atuais condições de trabalho e informarem que, caso os problemas do serviço não fossem resolvidos, a demissão em bloco, entraria em vigor a 22 de novembro, o que se veio a confirmar.

Os profissionais dizem que as condições de trabalho se têm degradado e que não é possível fazer escalas de serviço, quando há cada vez mais médicos a recusar fazer mais do que as horas extraordinárias obrigatórias por lei. Só no último ano, alguns dos profissionais fizeram mais de mil horas extraordinárias, muitas sem serem pagas.

Desde o início do ano, o Serviço Nacional de Saúde já gastou mais de 400 milhões de euros em horas extra e em prestações de serviço.

Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente de Médicos, em entrevista à SIC Notícias, explica que já algum tempo que tem vindo a alertar que estes números iam "explodir", tendo em conta a "incapacidade de contratar médicos", o "aumento das rescisões" e as reformas.

O Ministério da Saúde tem propostas concretas do sindicato em relação às situações nas urgências, diz Roque da Cunha, apresentando as medidas que propõem.

Só nos primeiros 10 meses do ano, os profissionais de saúde cumpriram mais de 18 milhões de horas extraordinárias.

