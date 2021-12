Carlos Moedas aguarda parecer da DGS sobre fogo-de-artificio na passagem de ano

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa está à espera de um parecer da Direção-Geral da Saúde para decidir sobre o fogo-de-artifício, na noite de passagem de ano.

Os concertos que teriam lugar no Terreiro do Paço foram cancelados.

Para justificar a decisão, o autarca de Lisboa afirmou que as festas iriam criar "um grande aglomerado de pessoas".

Com o aumento de casos de covid-19 em Portugal e as medidas de restrição em vigor, várias cidades de norte a sul do país já anunciaram o cancelamento das festas de passagem de ano.

