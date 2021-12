Covid-19: Portugal sai da lista vermelha da Suíça

As autoridades suíças decidiram eliminar, a partir das 00h00 deste sábado, 4 de dezembro, a quarentena à chegada a Suíça.

Todas as pessoas provenientes de Portugal, "incluindo as pessoas vacinadas ou recuperadas", têm que apresentar um teste PCR negativo e deverão fazer "um segundo teste, PCR ou antigénio, entre o 4.° e o 7.° dia na Suíça", lê-se numa nota publicada pela embaixada da Suíça em Portugal.

De referir que, os custos associados à realização dos testes estão a cargo dos passageiros.

A decisão, conhecida esta sexta-feira, surge depois de no início desta semana a Suíça ter atualizado a lista de países com restrições associadas à variante Ómicron da covid-19, passando a exigir teste e quarentena, e de ter incluído Portugal.

"A partir de hoje qualquer pessoa (mesmo vacinada) viajando de Portugal para a Suíça terá que apresentar um teste COVID negativo (PCR ou antigénio) e fazer na Suíça uma quarentena de 10 dias", lia-se no comunicado colocado na página de Facebook da embaixada, no passado dia 30 de novembro.

Em exclusivo à SIC Notícias, Diogo Alexandre, português a viver na Suíça, revelou que as medidas foram acolhidas "com uma grande desilusão". Muitas pessoas tinham planos de voltar a Portugal nas festas, mas a curta duração das férias não iria permitir cumprir a quarentena no regresso.

Portugal é o segundo país na União Europeia com mais casos da variante Ómicron

Portugal tem agora 14 casos confirmados da variante Ómicron do SARS-CoV-2, considerada de preocupação, anunciou esta quarta-feira o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), falando num total de 59 pessoas infetadas com esta estirpe na Europa.

Numa atualização epidemiológica publicada ao início da tarde, que tem por base dados facultados ao ECDC pelos Estados-membros da União Europeia e Espaço Económico Europeu (UE/EEE) até às 12h (hora de Bruxelas, menos uma em Portugal), esta agência europeia informa que "15 casos adicionais da variante de preocupação Ómicron foram confirmados, elevando o total para 59".

Em concreto, "os casos foram comunicados por 11 países da UE/EEE: Áustria (3), Bélgica (2), República Checa (1), Dinamarca (4), França (1, na Reunião), Alemanha (9), Itália (4), Países Baixos (16), Portugal (14), Espanha (2), e Suécia (3), de acordo com informações de fontes públicas", precisa o ECDC. Isto significa que Portugal, agora com 14 casos da estirpe Ómicron, é o segundo país da UE/EEE com mais casos.

O centro europeu explica que "a maioria dos casos confirmados tem um historial de viagens para países da África Austral, tendo alguns efetuado voos de ligação para outros destinos entre África e a Europa".

