PRR: primeiro-ministro promete investimento na Polícia Judiciária para combater corrupção

As condenações aumentaram, mas os casos de corrupção são cada vez mais difíceis de detetar e punir. No Dia Internacional Contra a Corrupção as autoridades queixam-se de falta de meios, mas o primeiro-ministro promete milhões da bazuca europeia.

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, pede ao Ministério Público para que evite a criação de megaprocessos.

No primeiro semestre deste ano foram abertos mais de 2.000 inquéritos por corrupção e crimes conexos.

Para a procuradora-geral da República, Lucília Gago, o problema não está na complexidade dos processos, mas sim na falta de meios.

Com Portugal à porta de eleições legislativas, o Governo evoca os milhões do Plano de Recuperação e Resiliência e promete investimento na Polícia Judiciária.