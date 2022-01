Novos inspetores do SEF reforçam aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Madeira

Entraram em funções 86 novos inspetores do SEF. À SIC, o diretor nacional disse que as contratações são essenciais, mesmo numa altura em que está a ser preparada a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Há pouco mais de duas semanas foi aprovado no Parlamento o adiamento da extinção do SEF. Depois de 1 ano em formação, 86 novos inspetores entraram nos quadros do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

O resultado das eleições legislativas pode influenciar de forma direta quem agora inicia funções. No entanto, e para já, os novos inspetores do SEF evitam falar em qualquer cenário.

O objetivo imediato é reforçar o controlo das fronteiras numa primeira fase e até pela época natalícia de maior movimento vão ser distribuidos pelos aeroportos nacionais.

Os novos inspetores reforçam as unidades do SEF nos Aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Madeira. No total, o SEF tem nos quadros 1.100 inspetores.

